عشية انطلاق كأس أوروبا.. هولاند يحذر: سنواجه الإضرابات

أكد الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الخميس، أن "الدولة ستتخذ كل التدابير اللازمة" بمواجهة الإضرابات التي تسبب اضطرابات في البلاد عشية افتتاح مباريات كاس أوروبا لكرة القدم، داعياً "كل شخص إلى تحمل مسؤولياته".

وأضاف في وقت حذر فيه السائقون على خطوط السكك الحديد المتجهة إلى ستاد دي فرانس حيث المباراة الافتتاحية بين فرنسا ورومانيا، أنهم سيشاركون بكثافة في الإضراب: "سأكون في غاية الحذر واليقظة. وغداً، إذا كان من الضروري أن تكون هناك قرارات، فسيتم اتخاذها".

وتابع: "مما لا شك فيه أنه سيتم توفير الخدمات العامة، وأن الدولة ستتحمل كافة المسؤوليات".

وقد هدد عمال شبكة السكك الحديد بتنفيذ إضراب على الخطوط التي تؤمن حركة النقل إلى الملاعب التي تستضيف مباريات في إطار كأس أوروبا التي تنطلق الجمعة.

وتابع هولاند: "إذا كان يجب على الدولة القيام بواجبها، فإنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة من استقبال واستيعاب ونقل، للتأكد من أن المباريات ستجري في ظل ما يتطلبه الأمن من ظروف".

وأضاف: "لكن في الوقت نفسه، يجب على أولئك الذين ينشطون في التحركات تحمل مسؤولياتهم أيضاً".

وقال "إن هذا لا يعني الاضطرار إلى التخلي عما يفكرون به أو ما يطالبون به، لكن يتعين عليهم تحمل المسؤولية لكي يكون هذا الحدث الكبير عيداً شعبياً مشتركاً".

من جهته، حذر رئيس الوزراء مانويل فالس من أنه لا يستبعد "أي فرضية" لنقل المشجعين إلى استاد دي فرانس الجمعة.