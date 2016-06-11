أريزونا.. السجن مدى الحياة لقاتل أطلق النار عشوائياً

حكم على رجل سبقت إدانته ويشتبه في وجود صلات له بجماعة تؤمن بسيادة العرق الأبيض بالسجن مدى الحياة بدون إمكانية الإفراج المشروط عنه يوم الجمعة لتسببه في قتل رجل وجرح خمسة أشخاص آخرين في حادث إطلاق نار عشوائي بمنطقة فينيكس بالولايات المتحدة في عام 2015.



وأقر ريان إيليوت جيروكس (42 عاما) بأنه مذنب في أبريل بجريمة قتل من الدرجة الأولى و22 تهمة أخرى من بينها محاولة القتل والاعتداء الجسيم النابع من فورة غضب استمرت ساعات في ميسا بولاية أريزونا.



وبدأ عنف ريان في فندق بالمنطقة وانتهى بعد ساعات في وقت لاحق في مجمع سكني حيث اعتقله أعضاء فريق يستخدم الأسلحة والأساليب الخاصة.



وقال المتحدث باسم المحكمة فينسنت فوناري إن القاضية مارغريت ماهوني أصدرت حكمها على جيروكس خلال جلسة استماع بعد الظهر في المحكمة العليا في مقاطعة ماريكوبا في فينيكس.



وذكر مدعي المقاطعة بيل مونتغومري في بيان معد سلفا "المدعى عليه هو شخص خطير للغاية أثبتت تصرفاته العشوائية والعنيفة أنه لا يمكنه أن يكون جزءاً من المجتمع. ويؤكد حكم اليوم أنه لن يعود إلى مجتمعنا".