إضراب الطيارين بالسويد يعرقل سفر 20 ألفاً

وجد نحو 20 ألف مسافر أنفسهم عالقين السبت، في اليوم الثاني من إضراب للطيارين السويديين العاملين في شركة "ساس" الجوية الإسكندنافية أدى إلى إلغاء 159 رحلة، وفق ما أعلنت الشركة.

وقال المتحدث باسم "ساس" كارين نيمان في بيان "فعلنا كل ما كان في وسعنا من أجل منع الإضراب، لكن للأسف لم نتوصل إلى اتفاق" مع المضربين.

وأضاف "أولويتنا حالياً هي الاهتمام بزبائننا، ونحن نعمل ما يمكننا من أجل مساعدة الركاب المتأثرين" من جراء الإضراب.

وأشار إلى أن الرحلات التي يقودها طيارون دنماركيون ونرويجيون ستتواصل كالمعتاد.

وبعد أشهر من التفاوض رفضت نقابة الطيارين السويديين اقتراح الوسطاء برفع الراتب بنسبة 2,2 بالمئة، في حين كان الطيارون يطالبون بزيادة بنسبة 3,5 بالمئة.

وأشارت الإدارة إلى أن الاستجابة لمجمل مطالب الطيارين التي تشمل عقود عمل توفر مزيداً من الأمن، ستؤدي إلى زيادة بنسبة 10 بالمئة في التكلفة.

يأتي الإضراب في موسم الذروة بالنسبة إلى شركة الطيران، وقد أثر خصوصاً على الرحلات الجوية المستأجرة.

وبدأ الطيارون السويديون احتجاجهم الجمعة الساعة 16,00 ت غ. ولم يتم الإعلان عن موعد جديد للمفاوضات.