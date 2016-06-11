إنقاذ 1348 مهاجراً قبالة صقلية

أعلن المركز العملاني لخفر السواحل الإيطاليين في روما أنه تم السبت إنقاذ 1348 مهاجراً في البحر المتوسط في قناة صقلية خلال إحدى عشرة عملية مختلفة نسقها المركز.

ومع اقتراب الصيف، يواصل آلاف المهاجرين الإبحار من السواحل الليبية على متن زوارق متهالكة في اتجاه إيطاليا. ويتحدر معظم هؤلاء من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

إلى ذلك، وصل 45 مهاجراً أفغانياً وباكستانياً ويمنياً بينهم عشرة قاصرين إلى منطقة قرب اوترانتي بجنوب إيطاليا منتصف ليل الجمعة-السبت. ونقلتهم الشرطة الإيطالية الى مركز ايواء. وعثر على القارب الذي استقلوه في البحر واعتقل ثلاثة جورجيين يشتبه بانهم مهربون لاستجوابهم.

ويفيد إحصاء للمفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة قبل عمليات الإنقاذ في الأيام الأخيرة، أن أكثر من 48 ألف مهاجر معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام، وهو عدد يكاد يناهز ما سجل العام الفائت.