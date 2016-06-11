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الخليل.. إسرائيل تشرد عائلة من 7 أفراد بهدم منزلها

المصدر: القدس – فرانس برس
الفاجعة أكبر في رمضان على العائلة التي فقدت منزلها - رويترز
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هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الجمعة السبت منزل فتى فلسطيني متهم بقتل مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة في يناير الماضي، حسبما أعلنت متحدثة عسكرية.

وتابعت المتحدثة أن عملية الهدم تمت دون وقوع صدامات في بلدة يطا في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

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وأفاد شهود أن الجرافات هدمت المنزل المكون من طابقين والذي كان يقطن فيه سبعة أفراد.

وأعلن جيش الاحتلال أيضاً اتخاذ إجراءات السبت في يطا لهدم منزلي قريبين فلسطينيين نفذا هجوم تل أبيب الذي أوقع 4 قتلى الأربعاء.

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وأغلقت إسرائيل الضفة الغربية حتى مساء الأحد كإجراء إضافي ضمن الإجراءات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية رداً على هجوم تل أبيب. واعتقل المهاجمان وأحدهما مصاب بجروح خطيرة.

وفي مواجهة أعمال العنف الحالية، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسريع عمليات هدم منازل منفذي الهجمات. ويعتبر معارضو هذا الإجراء بأنه عقاب جماعي يلحق ضرراً بالعائلات التي تجد نفسها بدون مأوى.

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