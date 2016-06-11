تركيا.. توقيف ثلاثة مشتبه بهم إثر هجوم اسطنبول

تم توقيف ثلاثة مشتبه بهم في إطار التحقيق في الهجوم الذي أوقع 11 قتيلاً الثلاثاء في اسطنبول وتبناه المتمردون الأكراد، وفق ما أفادت وكالة أنباء دوغان السبت.

وكان 12 شخصاً اعتقلوا بعد الهجوم. وأفرج عن 9 من هؤلاء وأوقف ثلاثة بتهمة الانتماء "إلى منظمة إرهابية مسلحة" و"المساس بوحدة الدولة وسلامة أراضيها" و"القتل العمد"، بحسب المصدر ذاته.

وكانت مجموعة "صقور حرية كردستان" الكردية القريبة من "حزب العمال الكردستاني" تبنت الهجوم.

ويعيش جنوب شرق تركيا ذو الغالبية الكردية على وقع معارك يومية بين قوات الأمن التركية والمتمردين منذ تجدد المواجهات بين الطرفين صيف 2015 في نزاع أوقع 40 ألف قتيل منذ 1984.