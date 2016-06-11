توقيف 37 متطرفا في بنغلادش.. وضبط متفجرات

أعلنت الشرطة في بنغلادش اليوم السبت، أنها اعتقلت أكثر من 3000 شخص، منهم 37 يسود الاعتقاد بأنهم من المتطرفين، ومئات من المشبوهين بارتكاب جرائم جنائية.

قامت الشرطة بهذه الاعتقالات، في إطار عملية واسعة بعد مجموعة من عمليات قتل أفراد ينتمون إلى الأقليات الدينية ومفكرين علمانيين.

وأوضح مسؤول في الشرطة، في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن الشرطة وجدت مع المتطرفين الـ37، على "قطعة سلاح ومتفجرات وذخائر".

وينتمي 27 من هؤلاء إلى "جماعة المجاهدين في بنغلادش" المحظورة والتي توجّه إليها السلطات تهمة قتل عشرات من أفراد الأقليات الدينية وأصحاب الرأي والمدافعين عن العلمانية.

وشنت الشرطة هذا الأسبوع مداهمات وقتلت خمسة من عناصر "جماعة المجاهدين في بنغلادش" خلال تبادل لإطلاق النار.

ووقعت حوالي 50 جريمة اغتيال خلال ثلاث سنوات في بنغلادش، وأعلن تنظيم "داعش" أو فرع القاعدة في جنوب آسيا، مسؤوليته عن القسم الأكبر منها.

وتعزو حكومة شيخة حسينة عمليات القتل إلى متطرفين من بنغلادش، وترفض إعلان تنظيم "داعش" والقاعدة مسؤوليتهما عنها.