ديار بكر.. مقتل 13 من "الكردستاني" بقصف تركي

قالت مصادر عسكرية السبت إن طائرات حربية تركية قتلت 13 شخصاً يشتبه أنهم من حزب العمال الكردستاني في إقليم ديار بكر بجنوب شرقي البلاد.



وذكرت المصادر أن طائرات بدون طيار رصدت المقاتلين في منطقة ليجي. وقصفت الطائرات أيضاً أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في إقليمي سيرت وهكاري وفي بعض المناطق في شمال العراق حيث توجد قواعد للحزب.



وأضاف الجيش أن جنديين قتلا أيضاً وأصيب أربعة في اشتباكات مع مقاتلي حزب العمال في هكاري أمس الجمعة.