مقتل قائد للشرطة في شرق أفغانستان على يد "داعش"

قال مسؤولون بالحكومة ومسلحون إن عناصر "داعش" هاجموا مجمعاً أمنياً في شرق أفغانستان، صباح اليوم السبت، فقتلواً قائداً للشرطة.

وقال عطاء الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، إن الإرهابيين هاجموا مقر الشرطة في منطقة ده بالا في حوالي الساعة الثانية صباحاً.

وأضاف أن 5 من ضباط الشرطة بينهم قائد شرطة المنطقة قتلوا وأصيب 6. وتابع أن 13 على الأقل من الإرهابيين قتلوا وأصيب 7.

وأعلنت ولاية خراسان التابعة لتنظيم "داعش" مسؤوليتها عن الهجوم في بيان على الإنترنت، وقالت إنها قتلت قائد الشرطة و13 ضابطاً.

وفي وقت سابق هذا العام حصلت القوات الأميركية على الضوء الأخضر لشن المزيد من الغارات الجوية ضد "داعش" في أفغانستان.