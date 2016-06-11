مقتل 6 شرطيين أفغان في هجوم نُسِب إلى "داعش"

أعلنت مصادر رسمية مقتل ستة على الأقل من عناصر الشرطة الأفغانية بينهم قائد منطقة في هجوم استهدف اليوم السبت، مركزا للشرطة في ولاية ننغرنار الشرقية، وحمّلت تنظيم "داعش" مسؤوليته.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال المتحدث باسم حاكم الولاية عبدالله خجياني، إن الهجوم الذي وقع منتصف الليل واستمر "بضع ساعات" في منطقة حسكا مينا الحدودية مع باكستان، أسفر أيضا عن 11 قتيلا من المهاجمين.

وأضاف أن "قائد شرطة المنطقة شاه محمود لقي مصرعه وكذلك خمسة من عناصره في الهجوم".

وأوضح المتحدث أن "11 عنصرا من داعش قد قتلوا أيضا وأن سبعة أصيبوا".

وعاد الوضع الى طبيعته السبت، كما قال حسن خان قائد منطقة حسكا مينا.

في 2015، لوحظ في المنطقة وجود تنظيم "داعش" الذي جند عناصره من صفوف حركة طالبان. وفي كانون الثاني/يناير 2016، أعلن متحدث "إنشاء الخلافة في خراسان"، الاسم السابق للمنطقة التي تشمل افغانستان وباكستان.

لكن الرئيس الأفغاني اشرف غني أعلن في آذار/مارس أن التنظيم قد مني بهزيمة نتيجة هجوم شنته القوات الأفغانية. ومنذ ذلك الحين، من الصعب تقويم حقيقة التهديدات.

واسفر انفجار الجمعة في مسجد وقت الصلاة في بلدة روضة بالمنطقة، عن ثلاثة قتلى منهم الإمام وطفل وحوالي 70 جريحا، كما ذكر مسؤولون محليون.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لكن متحدثا باسم طالبان نفى أي تورط للمتمردين وأدان هذا الانفجار.