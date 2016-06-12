الأردن.. لجنة مؤقتة لقيادة جماعة الإخوان غير المرخصة

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، غير المرخصة، مساء السبت، عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الجماعة برئاسة النائب الأسبق عبدالحميد الذنيبات، خلفاً للمراقب العام للجماعة همام سعيد.

وقالت الجماعة في بيان مقتضب، إنها اختارت عزام جميل الهنيدي نائباً للرئيس، وبادي محمد الرفايعة أميناً للسر.

وقرر "حزب جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. وكان مجلس شورى الحزب قد قرر مساء السبت المشاركة في الانتخابات.

يذكر أن السلطات الأردنية نفذت قبل أشهر حملات إغلاق لمقار وفروع الجماعة بالشمع الأحمر بوصفها جماعة "غير مرخصة"، وأغلق على إثر ذلك عدد من المقار والفروع من بينها المركز الرئيسي لجماعة الإخوان، والمقر التاريخي في المملكة.