شرطة ألمانيا تحمي نواباً اعترفوا بإبادة الأرمن

أكد نائب ألماني، الأحد، أن الشرطة تتولى حماية نواب من أصل تركي تلقوا تهديدات بالقتل بسبب تأييدهم قرار البوندستاغ الاعتراف بإبادة الأرمن أيام السلطنة العثمانية.

وأضاف النائب، وهو أحد الموضوعين تحت حماية الشرطة، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن الحماية بدأ تطبيقها السبت بعد "محادثات أمنية" مع الشرطة الاتحادية. وامتنعت الشرطة عن التعليق على ذلك.

وأثار تصويت البرلمان الألماني في الثاني من يونيو باعتبار إبادة الأرمن في تركيا في 1915 "إبادة"، غضب سلطات تركيا.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، النواب الألمان من أصول تركية الذين صوتوا مع القرار بأنهم صوتوا لدعم "إرهاب" حزب العمال الكردستاني واقترح فحصا مخبريا للدماء التي تجري في عروقهم.

وكشف رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت أن هؤلاء النواب تلقوا تهديدات بالقتل.