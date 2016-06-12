بنغلادش تعتقل 85 متشددا بعد موجة قتل

أعلنت الشرطة في بنغلادش أنها اعتقلت 85 متشددا على الأقل في إطار حملة واسعة على الإسلاميين في أعقاب سلسلة من الهجمات الوحشية على الأقليات ونشطاء ليبراليين.

واعتقل أكثر من 5000 مشتبه جنائي منذ بدأت قوات إنفاذ القانون حملة مدتها أسبوع يوم الجمعة، لوقف موجة قتل متعمدة في البلاد ذات الأغلبية المسلمة.

وقال رئيس الشرطة الوطنية، أ.ك.م شهيد الحق، إن كل الاعتقالات جرت استنادا إلى اتهامات معينة تتعلق بالأسلحة النارية والمخدرات وغيرها من الجرائم. وأضاف: "يجب علينا كأمة أن نحول دون صعود التشدد".

والأسبوع الماضي قُتل كاهن هندوسي وعامل في دير هندوسي وصاحب متجر مسيحي طعنا في هجمات أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنها.