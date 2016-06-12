توسك: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يستغرق 7 أعوام

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الأحد أن الخروج الفعلي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال أيده البريطانيون في الاستفتاء المرتقب سيتسغرق نحو 7 أعوام.

وقال في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية إن إلغاء مختلف العقود التي تربط المملكة المتحدة بأوروبا سيكون أمرا "حزينا"، لكنه سيتطلب عامين وفق تقديره.

وفي مرحلة لاحقة، "على كل من الدول الـ27 الأعضاء الباقين وكذلك البرلمان الأوروبي أن يوافق على النتيجة النهائية (للعلاقات الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي). وهذا الأمر سيتطلب على الأقل خمسة أعوام، وأخشى ألا يكون النجاح مضمونا في كل مرة"، على قول توسك.

والبريطانيون مدعوون في 23 الجاري إلى استفتاء ليختاروا بين بقاء بلادهم في الاتحاد أو خروجها منه.