ساندرز: سألتقي كلينتون لتتبنى أجندتي

قال بيرني ساندرز، المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية، إنه سيلتقي مع هيلاري كلينتون، منافسته التي تتصدر سباق الترشح عن الحزب ذاته، يوم الثلاثاء المقبل لدفعها لتبني أجندته التقدمية.

وقال ساندرز لبرنامج "هذا الأسبوع" على محطة "ايه.بي.سي" التلفزيونية، الأحد، إنه يرغب في أن يعرف الموقف الذي ستتبناه كلينتون إذا صارت رئيسة للولايات المتحدة.

ولم يعترف ساندرز خلال لقائه مع المحطة بأنه خسر ترشيح الحزب الديمقراطي له في الانتخابات أمام كلينتون التي يبدو أنها ستفوز بترشيح الحزب.

وقال ساندرز إنه سيناقش مع كلينتون "نوع الإدارة التي ستشكلها في حال فوزها".

وأضاف "ما أريد أن أراه هو أن تتعهد (كلينتون) بفرض ضرائب تصاعدية"، مؤكدا أن الشركات وأصحاب المليارات ينبغي أن يدفعوا ضرائبهم بمعدلات ضريبية أعلى من تلك التي يحاسب على أساسها المواطن العادي.

وكرر موقفه بأنه سيفعل "كل ما بوسعه" لضمان أن المرشح الجمهوري المفترض دونالد ترامب لن يصل إلى مقعد الرئاسة.

وقال ساندرز إنه يرغب في أن تتبنى كلينتون وجهة نظره بأن الرعاية الصحية ينبغي أن تكون حقا أساسيا في الولايات المتحدة، كما يجب أن توفر الجامعات الحكومية تعليما بالمجان.

وقال "هل ستتبنى كلينتون وجهة نظري كاملة كما أتمنى؟ لا لن تفعل". وأضاف "لكني أظن أن ملايين الناس يريدون أن يفهموا ويعرفوا أي التزام ستتعهد به كلينتون لمجابهة الأزمات الحقيقية في البلاد".