على طريقة داعش.. بوكو حرام يذبح 4 نساء في نيجيريا

أفاد عناصر ميليشيات تحارب جماعة بوكو حرام السبت أن مسلحين من الجماعة ذبحوا 4 نساء في قرية تقع شمال شرقي نيجيريا.

وقال شهود من تلك الميليشيات إن نحو 15 مهاجماً يستقلون دراجات نارية دخلوا مساء الجمعة قرية مايراري الواقعة على بعد نحو ثمانين كيلومترا من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، وأخرجوا النساء الأربع، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 27 و45 عاماً، من منازلهن بينما كان سكان المنطقة يفطرون، وذبحوهن.

أما السبب فيعود إما لأن أزواج هؤلاء النسوة رفضوا الانضمام إلى صفوف بوكو حرام، أو لأن الجماعة تشتبه بتعامل أزواجهن مع السلطات النيجيرية، بحسب ما أفاد عنصر من تلك الميليشيات.

يذكر أن تمرد بوكو حرام أوقع منذ العام 2009 أكثر من 20 ألف قتيل، وأجبر نحو 2.6 مليون شخص على النزوح من منازلهم.

وأعلنت نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون الخميس الماضي الاستعداد لشن هجوم واسع على مسلحي بوكو حرام، إثر قيام هؤلاء بشنّ هجوم دام في جنوب النيجر.