فرنسا تندد بإطلاق النار في أورلاندو

ندد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بإطلاق النار في مدينة أورلاندو الأميركية والذي خلف 50 قتيلا و53 جريحا داخل ملهى للمثليين، وفق بيان للإليزيه الأحد.

وأورد البيان ان الرئيس "يعرب عن دعم فرنسا والفرنسيين الكامل للسلطات والشعب الأميركيين في هذه المحنة".

بدوره، أبدى رئيس الوزراء مانويل فالس عبر تويتر "تعاطفه وتضامنه مع الشعب الأميركي".

وأوردت وسائل إعلام أميركية أن مطلق النار في الملهى هو مواطن اميركي من اصل افغاني اسمه عمر متين وولد في 1986.

وبدأت الشرطة المحلية تحقيقا في "عمل إرهابي"، فيما أشار مكتب التحقيقات الفدرالي إلى إمكان "تعاطف" مطلق النار مع التيار الإسلامي.