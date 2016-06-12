لقاءات مصالحة بين فتح وحماس في قطر

كشف القيادي في حركة حماس، حسام بدران، أن لقاءات مصالحة ستجمع حركته، الأسبوع الجاري، مع وفد من قيادة حركة فتح، في العاصمة القطرية الدوحة، ولكنه أعرب عن اعتقاده بأن الحوارات "لن تكون حاسمة".

وذكر أن قيادة حماس، ستلتقي مع وفد قيادي من حركة فتح، لتلقي ردها على ما تم التوصل إليه من تسويات في ملفات مختلفة خلال الشهور الماضية.

وأضاف بدران: "هذا اللقاء في تقديري، ليس حاسما، مع تمنياتنا أن يكون كذلك، لكن التجربة تقول عكس ما نتمنى".

وأوضح أن قطر هي التي بادرت للتوسط واستضافة لقاءات المصالحة بين الحركتين، مشيرا إلى الترحيب "بجهود كل الأطراف التي تستطيع إنهاء الانقسام".

وتابع: "سنذهب للقاء بصدر مفتوح، وجدية لإنجاز المصالحة كي نعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية في مواجهة المشاريع الصهيونية".

وكان مصدر مطلع مقرب من حركة حماس، (فضل عدم ذكر اسمه) أفاد أن وفدا من قيادة حماس في غزة، سيغادر القطاع عبر معبر رفح، الاثنين.

وأضاف المصدر أن الوفد سيضم عددا من القيادات البارزة في حماس، ومنها محمود الزهار، وخليل الحية، ونزار عوض الله.

يذكر أن حركتي حماس وفتح وقعتا يوم 23 أبريل 2014 اتفاقا للمصالحة، نتج عنه تشكيل حكومة الوفاق في 2 يونيو من العام نفسه، لكنها لم تتسلم مهامها في قطاع غزة بسبب الخلافات السياسية بين الفصيلين.