مرتكب مذبحة أورلاندو بايع تنظيم داعش قبل الهجوم

أكدت تلفزيونات أميركية، الأحد، أن مطلق النار في مدينة أورلاندو بفلوريدا بايع تنظيم داعش في اتصال أجراه بخدمات الطوارئ الأميركية.

ونقلت شبكة "ان بي سي" عن مصادر في الشرطة أن المشتبه بارتكابه المجزرة، التي خلفت 50 قتيلا فجر الأحد داخل ملهى للمثليين، اتصل قبل لحظات من تنفيذ جريمته برقم الطوارئ 911 ليعلن مبايعته للتنظيم المتطرف.

وقبل ساعات، أكد أكبر عضو ديمقراطي بلجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي، أن سلطات إنفاذ القانون المحلية، تعتقد أن المشتبه به في مذبحة ملهى أورلاندو الليلي في فلوريدا بايع تنظيم داعش.

وقال النائب آدم شيف في بيان إن "وقوع إطلاق الرصاص هذا في رمضان وتحريض قيادة داعش بالرقة أتباعها على شن هجمات خلال هذا الوقت، وكون الهدف ملهى ليليا للمثليين، وإن صح وكما تقول سلطات إنفاذ القانون أن مطلق الرصاص أعلن ولاءه لتنظيم داعش، يشير كل ذلك إلى عمل إرهابي يستلهم (فكر) تنظيم داعش".