ميلانو.. 3 قتلى في انفجار بمبنى سكني

أعلن متحدث باسم جهاز الإطفاء الوطني في إيطاليا أن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب آخرون في مدينة ميلانو إثر انهيار جزئي لمبنى سكني، الأحد، عقب انفجار.



وأضاف المتحدث ويدعى لوكا كاري أن الانفجار وقع في منطقة بالمدينة تشتهر بالملاهي الليلية قبيل الساعة 07.00 بتوقيت غرينتش.



وأشار إلى أن سبب الانفجار لم يتضح بالكامل بعد، لكنه ربما نجم عن تسرب غاز.

وقالت صحيفة (كوريرا ديلا سيرا) الإيطالية على موقعها الإلكتروني إن هناك 9 مصابين بينهم طفلان أصيبا بحروق خطيرة.



وأضافت أن الانفجار وقع في الطابق الثالث من المبنى.