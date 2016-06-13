ألمانيا تدرس تحذير برلمانيين من أصول تركية من السفر

قال مارتن شيفر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين إن الوزارة مازالت تقيم الوضع الأمني لنواب البرلمان الألماني من أصول تركية وما إذا كان الأمر يتطلب تحذيرهم من السفر إلى تركيا.

وقال شيفر إنه سيتم إخطار 11 عضوا بالبرلمان من أصول تركية وأحزابهم كتابيا في أقرب وقت بشأن تقييم الوزارة للأخطار الأمنية الجديدة المحتملة. ويواجه نواب البرلمان الألمان من أصول تركية تهديدا بعد إعلان البرلمان الألماني أن مذبحة الأرمن في عام 1915 كانت إبادة جماعية.

وقال شيفر عندما وجه له سؤال بشأن تقرير منشور في مجلة دير شبيغل الألمانية يوم السبت "ليس هناك تحذير من السفر".

وأضاف "في ضوء الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية هناك اعتبارات متعلقة بالأوضاع السياسية والقانونية في تركيا... سننتهي من هذا الأمر قريبا".