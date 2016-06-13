تأجيل مؤتمر انتخابي لكلينتون وأوباما بعد هجوم أورلاندو

أعلن البيت الأبيض وفريق حملة هيلاري كلينتون، الأحد، أن المهرجان الانتخابي الذي كان مقررا تنظيمه الأربعاء، والذي كان سيشارك فيه للمرة الأولى الرئيس باراك أوباما دعما للمرشحة الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية أرجئ إثر اعتداء أورلاندو.

وقال فريق حملة كلينتون في بيان إنه "بسبب اعتداء أورلاندو المأساوي أرجئ الحدث الانتخابي الذي كان مقررا أن يشارك فيه الرئيس أوباما في 15 يونيو".

وأكد مسؤول في البيت الابيض إرجاء هذا المهرجان الذي كان مقررا تنظيمه في غرين باي بولاية ويسكونسن.

وكان مقررا أن يشكل هذا المهرجان أول مشاركة للرئيس أوباما في الحملة الانتخابية لوزيرة الخارجية السابقة الطامحة لخلافته في انتخابات نوفمبر بعدما ضمنت الثلاثاء بطاقة الترشيح الديمقراطية.