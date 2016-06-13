إصابة طفل وفتى في إطلاق نار على مخيم للاجئين في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية الاثنين أن رجلا في الـ 21 من العمر أطلق النار الأحد على مركز للاجئين في ألمانيا ما أدى إلى إصابة طفل في الخامسة وشاب في الـ 18 من العمر بجروح طفيفة.

وأصيب الاثنان في القدم ببندقية هواء مضغوط بينما كانا عصر الأحد يقفان على مقربة من مركز استقبال يقع في لانغشميتسفيغ في غرب البلاد. ونقل الاثنان للمعالجة في مستشفى قريب.

وأوضحت الشرطة في البيان أن شخصا أبلغها بأن إطلاق النار جاء من الطابق الثالث لبناء مجاور، فداهم عناصرها المكان وضبطوا السلاح والذخائر.

وأوضحت الشرطة أنه ب"غياب مبرر لاحتجاز مؤقت" أطلق سراح المشتبه به على أن يتواصل التحقيق معه.

ولم تعرف بعد أسباب قيام هذا الشخص بإطلاق النار. وأحصت السلطات الألمانية حصول 177 عمل عنف استهدف منازل لاجئين خلال العام 2015 في ألمانيا مقابل 26 منذ مطلع السنة الحالية.

وكان مكتب منظمة العفو الدولية دعا السلطات في تقرير نشر الخميس الماضي إلى التحرك لمواجهة تنامي الهجمات ذات الطابع العنصري على منازل المهاجرين.