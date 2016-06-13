إصابة 9 في انفجار سيارة مفخخة شرق تركيا

أعلنت مصادر أمنية أن سيارة ملغومة انفجرت مما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص في إقليم تونجلي شرق تركيا اليوم الاثنين بالقرب من مجمع سكني لموظفين حكوميين يعملون في محكمة محلية. وقالت المصادر إن القنبلة انفجرت بالقرب من المجمع السكني في منطقة أوفاجيك.

ويعيش جنوب شرق تركيا ذو الغالبية الكردية على وقع معارك يومية بين قوات الأمن التركية والمتمردين منذ تجدد المواجهات بين الطرفين صيف 2015 في نزاع أوقع 40 ألف قتيل منذ 1984.



يذكر أن الثلاثاء الماضي وقع هجوم في اسطنبول أوقع 11 قتيلاً، وتبناه المتمردون الأكراد، وفق ما أفادت وكالة أنباء دوغان السبت. وكان 12 شخصاً اعتقلوا بعد الهجوم. وأفرج عن 9 من هؤلاء وأوقف ثلاثة بتهمة الانتماء "إلى منظمة إرهابية مسلحة" و"المساس بوحدة الدولة وسلامة أراضيها" و"القتل العمد"، بحسب المصدر ذاته.

وتبنت مجموعة "صقور حرية كردستان" الكردية القريبة من "حزب العمال الكردستاني" الهجوم.

