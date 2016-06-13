إقبال من مواطني المملكة المتحدة على جنسية أيرلندا

ازداد إقبال مواطني المملكة المتحدة المكونة من انجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، للحصول على جنسية جمهورية أيرلندا وجواز سفرها، وذلك قبل الاستفتاء المزمع في 23 يوليو الجاري لتقرير البقاء داخل الاتحاد الأوروبي أو الخروج من عضويته.

وأكدت وزارة الخارجية الأيرلندية الزيادة في طلبات الحصول على جواز سفرها، بحسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز" البريطانية في خبر أوردته، حيث نقل الخبر عن وزير الخارجية الأيرلندي تشارلز فلاناغان قوله: "وصلنا إلى مستوى غير مسبوق من الطلبات، ووظفنا أكثر من 200 موظف جديد بشكل مؤقت في دوائر جوازات السفر".

وأوضح فلاناغان أنه لا يملك أي دليل كافٍ للربط بين الاستفتاء والإقبال المتزايد على جوازات السفر، مضيفاً "إلا أننا نعترف بحقيقة حدوث ارتفاع بعدد الطلبات على الجنسية الأيرلندية".

ولفت خبر القناة إلى أن طلبات الحصول على جواز سفر أيرلندي من قبل مواطني المملكة المتحدة زاد في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مبيناً أن أكبر نسبة زيادة حصلت خلال أبريل الماضي الذي شهد انطلاق حملات الدعاية بخصوص الاستفتاء، حيث ارتفع عدد الطلبات في نيسان 2016 بنسبة 42% مقارنة بنفس الشهر من العام المنصرم، ليسجل 987 طلباً بعد أن كان 695.

كما أشار الخبر إلى إمكانية حصول الأشخاص الذين لديهم آباء، أو أجداد، أو آباء أجداد، يملكون الجنسية الأيرلندية، من الحصول على جنسية جمهورية أيرلندا.

وتجري المملكة المتحدة استفتاء في 23 يونيو الحالي، يصوت فيه الناخبون على استمرار عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي أو انسحابها منه، حيث سيواجه مواطنو الاتحاد الأوروبي العاملون في المملكة المتحدة، والمواطنون البريطانيون العاملون في الاتحاد، خطر فقدان بعض الحقوق، في حال أفضى الاستفتاء إلى الانسحاب من الاتحاد.