إنقاذ 2578 مهاجراً في يومين قبالة صقلية

أعلن المركز العملاني لخفر السواحل الإيطاليين في روما أنه تم السبت والأحد إنقاذ 2578 مهاجرا في قناة صقلية خلال عشرين عملية منفصلة نسقها المركز.

وتم السبت إنقاذ 1348 مهاجرا في المتوسط في إحدى عشرة عملية، و1230 آخرين في تسع عمليات الأحد.

وشاركت في عمليات الإنقاذ سفن لخفر السواحل والقوة البحرية الإيطالية، إضافة إلى سفينة إسبانية تابعة لمهمة فرونتكس وزوارق لمنظمات غير حكومية أبرزها أطباء بلا حدود.

وعثرت أطباء بلا حدود على جثة مهاجر على متن زورق مطاطي.

ومع اقتراب الصيف، يواصل آلاف المهاجرين الإبحار من السواحل الليبية على متن زوارق متهالكة في اتجاه إيطاليا.

ويفيد إحصاء للمفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة قبل عمليات الإنقاذ في الأيام الأخيرة، أن أكثر من 48 ألف مهاجر معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام، وهو عدد يكاد يناهز ما سجل العام الفائت.