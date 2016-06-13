المشاهد الأولى للحظة إطلاق النار في ملهى أورلاندو

فتحت الشرطة الفدرالية تحقيقا بعد تنامي شكوك لديها بوجود مشتبه آخر متورط في الهجوم على ملهى أورلاندو، وتم الكشف عن المشاهد الأولى التي تم تصويرها ليلة السبت داخل الملهى الذي تعرض لإطلاق النار، وراح ضحية الحادث الإرهابي الذي اعتبر أسوأ إطلاق نار في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية 49 قتيلا و53 مصابا.

ويسعى مكتب التحقيقات الاتحادي وسلطات إنفاذ القانون الأخرى لجمع الأدلة التي يمكن أن تفسر دوافع إطلاق النار الذي وقع في مدينة أورلاندو أمس الأحد وندد به الرئيس الأميركي باراك أوباما بوصفه عملا من أعمال الإرهاب والكراهية.

وبعد حصار دام ثلاث ساعات اقتحمت الشرطة الملهى بالسيارات المدرعة وقتلت بالرصاص المسلح الذي يدعى عمر متين وهو أميركي مولود في نيويورك ويسكن في فلوريدا وابن لمهاجرين أفغانيين.

وقال مسؤولون إن متين (29 عاما) اتصل بخدمة الطوارئ أثناء الهجوم وبايع زعيم داعش.

وبدأ إطلاق النار بعد الثانية من صباح أمس الأحد بقليل في ملهى بالس الليلي المزدحم في قلب أورلاندو على بعد 25 كيلومترا شمال شرقي منتزه ديزني لاند الترفيهي.