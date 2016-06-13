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ترامب يدعو أوباما للتنحي بعد هجوم فلوريدا

المصدر: واشنطن - رويترز
الرئيس الأميركي باراك أوباما والمرشح الجمهوري دونالد ترامب
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دعا دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية المقبلة، الرئيس الأميركي باراك أوباما للاستقالة من منصبه لأنه لم يقل تعبير "الإسلام الراديكالي" في بيانه الذي ألقاه تعليقا على مذبحة أورلاندو التي راح ضحيتها 50 شخصا.

وأضاف ترامب في بيان "لأن قادتنا ضعفاء.. أنا توقعت أن يحدث هذا، ولن يزيد الأمر إلا سوءا. أنا أحاول إنقاذ الأرواح ومنع وقوع الهجوم الإرهابي المقبل. لم نعد نملك رفاهية أن نتبنى موقفا صحيحا من الناحية السياسية".

وقالت حملة ترامب الانتخابية إنه سيتناول الهجمات في خطاب خطط لإلقائه غدا الاثنين ويتطرق أيضا للأمن القومي، ويرد على انتقادات وجهتها منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

كلمات دالّة

#دونالد ترامب, #باراك أوباما, #أميركا, #الديموقراطيون, #الجمهوريون, #هجوم فلوريدا, #أورلاندو

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