هذا ما فعله "فيسبوك" عقب هجوم أورلاندو

بدأت شركة فيسبوك في تفعيل خاصية "سيفتي تشيك" يوم الأحد لأول مرة في الولايات المتحدة بعد أن قتل مسلحا 50 شخصا في ملهى ليلي في أورلاندو بولاية فلوريدا.

وتسمح خاصية سيفتي تشيك أو (التأكد من السلامة) التي طُبقت لأول مرة في أكتوبر 2014 لمستخدمي فيسبوك بالإبلاغ أنهم بخير في أعقاب وقوع كارثة طبيعية أو أزمة، وتسمح بالبحث عمن قد يكونون في المنطقة المنكوبة.

وقال المدير التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، على حسابه الرسمي "عندما استيقظت هذا الصباح أصابني الفزع بسماع أنباء إطلاق النار في أورلاندو. قلبي وصلواتي مع الضحايا وعائلاتهم ومجتمع المثليين".

وقتل رجل مسلح ببندقية هجومية 50 شخصا في ملهى ليلي مزدحم للمثليين بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأميركية يوم الأحد، في أسوأ حادث إطلاق نار بتاريخ الولايات المتحدة.

وقتلت الشرطة مطلق الرصاص الذي أعلن أن اسمه عمر متين (29 عاما) وهو من سكان فلوريدا ومواطن أميركي ونجل مهاجرين من أفغانستان.

وظهر الحادث بسرعة كأحد الموضوعات التي تصدرت فيسبوك وتويتر بهاشتاغ #صلوا_من_أجل_أورلاندو.