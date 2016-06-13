رئيس حكومة لبنان: استهداف البنك ببيروت يمس الأمن القومي

قال رئيس حكومة لبنان تمام سلام اليوم الاثنين، إن انفجار قنبلة خارج أحد أكبر بنوك البلاد يرقى إلى مرتبة المساس بالأمن القومي لأن القطاع المصرفي هو المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية في ظل الشلل الذي تعاني منه مؤسسات الدولة الأخرى.

وكان تمام سلام يتحدث خلال لقاء مع حاكم المصرف المركزي ووزير المالية ورئيس جمعية المصارف.

وقال بيان الحكومة إن المجتمعين "أعربوا عن ثقتهم بالإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي محليا ودوليا لحفظ النظام المالي اللبناني وتعزيز مناعته وتثبيت سمعة لبنان المالية".

يذكر أن الانفجار الذي هز الأحد بيروت تسبب في جرح شخصين وأضرار مادية ونتج عن عبوة ناسفة تزن 15 كلغم وضعت في شارع فرعي يربط منطقة الظريف بشارع فردان، وتحديدا خلف مبنى بنك لبنان والمهجر.