رسمياً.. "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم أورلاندو

أعلنت إذاعة البيان التابعة لتنظيم "داعش"، اليوم الاثنين، مسؤولية التنظيم عن إطلاق نار أودى بحياة 49 شخصا في ملهى ليلي للمثليين في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية.

وقال التنظيم في بيان بثته الإذاعة إنه أرسل عمر متين الذي وصفه بأنه "أحد جنود الخلافة في أميركا" للقيام "بغزوة أمنية" تمكن خلالها من الدخول إلى ناد ليلي للمثليين، وذلك في مدينة أورلاندو.

هذا وأعلنت الشرطة الأميركية أن إطلاق نار وقع في وقت مبكر الأحد، في ملهى ليلي للمثليين بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة 53 آخرين، بعد أن احتجز شاب مدجج بالسلاح رهائن.

وكشفت وسائل إعلام أميركية أن منفذ الهجوم أميركي من أصول أفغانية، واسمه عمر متين، ويبلغ من العمر 29 عاما وقتل في العملية.