سول تتهم بيونغ يانغ باختراق أجهزة كمبيوتر

كشفت شرطة كوريا الجنوبية، الاثنين، أن كوريا الشمالية اخترقت أكثر من 140 ألف جهاز كمبيوتر في 160 شركة كبيرة ووكالات حكومية كورية جنوبية، وزرعت شفرات خبيثة وفق خطة طويلة الأمد تمهد الطريق أمام هجوم إلكتروني ضخم على الشطر الكوري الجنوبي.

وظلت كوريا الجنوبية في حالة تأهب قصوى ضد الهجمات الإلكترونية من كوريا الشمالية بعد إجراء بيونغ يانغ اختبارا نوويا في يناير، وإطلاق صاروخ طويل المدى في فبراير، وهو ما دفع الأمم المتحدة لفرض عقوبات عليها. وتنفي كوريا الشمالية دائما مثل هذه الاتهامات.

وقالت وحدة تحقيقات الجرائم الإلكترونية في كوريا الجنوبية، إن الاختراق بدأ في عام 2014، واكتشف في فبراير الماضي بعد أن نجحت كوريا الشمالية في سرقة معلومات تشمل مواد متصلة بالدفاع.

وأضافت: "هناك احتمال كبير أن يكون الشمال يسعى لإحداث بلبلة على المستوى المحلي عن طريق تنفيذ هجوم متزامن، أو السعي بشكل مستمر لسرقة أسرار سرية".

وفي مارس، قالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية، إنها عرقلت محاولة اختراق لشبكة الكمبيوتر في كوريا الجنوبية لمهاجمة شبكة التحكم في نظام النقل، واتهمت كوريا الشمالية بالمسؤولية عن هذه المحاولة.