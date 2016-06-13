شرطة لندن تكثف الدوريات بعد مذبحة أورلاندو

قالت شرطة لندن إنها كثفت الدوريات اليوم الاثنين بعد يوم من مقتل 49 شخصا على يد مسلح في ملهى ليلي للمثليين في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية. لكنها قالت إنه ليس لديها أي معلومات مخابراتية تشير إلى وجود خطر على نحو متزايد في العاصمة البريطانية.

وقال ماك شيستي قائد شرطة العاصمة "كثفنا دورياتنا في الأماكن المهمة ونواصل العمل عن كثب والتفاعل مع المثليين وزيارة النوادي وشبكة محلية تقدم تطمينات ويمكن مشاهدتها."

وتستضيف لندن عرضا سنويا للمثليين في 25 يونيو/حزيران. وقالت الشرطة إنها ستظل تعيد النظر في عدد الضباط الذين تقرر نشرهم لتأمين الحدث.