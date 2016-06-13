كيري يحذر من اتهام دين بعينه في هجوم أورلاندو

حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الاثنين، مواطني بلاده من توجيه أصابع الاتهام إلى دين بعينه بعد أن قتل مسلح أبدى موالاته لتنظيم داعش 49 شخصا في ملهى ليلي للمثليين بمدينة أورلاندو.

وقال كيري للصحفيين قبل اجتماعه بوزير الخارجية القبرصي إيونيس كاسوليديس "أسوأ شيء يمكننا فعله هو المشاركة في محاولة توجيه أصابع الاتهام لجماعة واحدة أو لنوع واحد من الطوائف أو لديانة واحدة. هذه ليست قيم بلدنا".

وإلى ذلك، قالت مجلة بيبول، الاثنين، نقلا عن مصدر في جهات إنفاذ القانون الاتحادية الأميركية إن المشتبه به في إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل 49 شخصا بملهى في أورلاندو بفلوريدا قد استكشف مدينة وولت ديزني بوصفها هدفا محتملا.