لافروف: موسكو ترفض نووي كوريا الشمالية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين، أن البرنامج النووي الأحادي الجانب لكوريا الشمالية، غير مقبول بالنسبة لموسكو وسيول.

جاءت تصريحات لافروف هذه في مؤتمر صحافي عقده مع وزير خارجية كوريا الجنوبية يون بيونج- سي الذي يزور العاصمة الروسية، حيث أوضح فيه أن موسكو وسيول متمسكتان بالهدف الرامي لإخلاء الكوريتين من الأسلحة النووية، مبيناً أن موسكو تؤيد الحل السياسي والدبلوماسي لأزمات المنطقة، وتخفيف حدة التوتر فيها.

من جانبه، أفاد وزير خارجية كوريا الجنوبية أن اختبارات الصواريخ الباليستية التي تجريها كوريا الشمالية، تشكل تهديداً خطيراً على الأمن العالمي، مشيراً إلى أن برنامج بيونغ يانغ النووي، يعيق إحلال السلام والرخاء، ويحول دون إقامة شراكات بين دول المنطقة.