لوس أنجلوس.. اعتقال مسلح حاول مهاجمة مسيرة

أعلنت الشرطة الأميركية أنها اعتقلت، الأحد، في سانتا مونيكا قرب لوس أنجلوس، رجلا بحوزته أسلحة ومتفجرات كان يعتزم استخدامها لشن هجوم على مسيرة للمثليين جرت في نفس اليوم في ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة.

وقالت جاكلين سيبروكس، رئيسة شرطة سانتا مونيكا في تغريدة على تويتر، إن الموقوف جيمس هويل المتحدر من آنديانا في شمال الولايات المتحدة "قال لعنصر في الشرطة لدى اعتقاله إنه أراد التسبب بأذى خلال المسيرة السنوية للمثليين".

وأكدت رئيسة الشرطة "عدم وجود أي رابط معلوم" بين الموقوف والمجزرة التي وقعت قبل ساعات من ذلك في ملهى ليلي للمثليين في أورلاندو وراح ضحيتها 50 قتيلا و53 جريحا في أسوأ اعتداء تشهده الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

من جهته، أعلن عمدة لوس أنجلوس خلال مؤتمر صحافي لدى بدء المسيرة التي انطلقت قرابة الساعة 11,00 (08,00 ت غ) أن سلطات البلدية تعتقد أن "ليس هناك أي رابط" بين عملية التوقيف ومجزرة أورلاندو.

وكانت شرطة سانتا مونيكا أعلنت في وقت سابق، أنها اعتقلت، الأحد، رجلا بحوزته ترسانة من الأسلحة والمتفجرات قبيل ساعات من بدء مسيرة المثليين، مشيرة إلى أن الأف بي آي يساعدها في التحقيق في القضية.