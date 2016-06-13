طليقة منفذ هجوم أورلاندو: يعاني من اضطراب عقلي

قالت الزوجة السابقة للمسلح الذي قتل 50 شخصا بالرصاص في ملهى ليلي مزدحم في ولاية فلوريدا الأميركية يوم الأحد، إنه كان يعاني من اضطراب عاطفي وعقلي وحاد الطبع، وكان يطمح بأن يصبح شرطيا.

وقالت أيضا سيتورا يوسفي، الزوجة السابقة لعمر متين (29 عاما) الذي أُعلن أنه مطلق الرصاص الذي قتلته الشرطة في نهاية المذبحة التي وقعت يوم الأحد للصحافيين في مؤتمر صحافي بثته محطة "سي إن إن" إن عائلتها "أنقذتها" من زوجها السابق بعد زواج عاصف استمر أربعة أشهر وانتهى بالطلاق.

من جهة أخرى، قالت شركة "جي 4 إس"، وهي أكبر شركة أمن في العالم، إن الرجل الذي قيل إنه قاتل 50 شخصا بالرصاص في ملهى في أورلاندو بولاية فلوريدا كان يعمل بالشركة منذ 2007 ويحمل سلاحا في إطار عمله.

وقتلت الشرطة مطلق الرصاص الذي أعلن أن اسمه عمر متين (29 عاما) وهو من سكان فلوريدا ومواطن أميركي ونجل مهاجرين من أفغانستان.

وقال متحدث باسم الشرطة "كان رجل أمن مسلحا". وأضافت الشركة في بيان أن متين كان موظفا بالشركة منذ العاشر من سبتمبر 2007.