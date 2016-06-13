نتنياهو: لا أوافق أبدا على مبادرة السلام العربية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه "لا يوافق أبدا"، على مبادرة السلام العربية الحالية، كأساس للتفاوض مع الفلسطينيين. وعزا نتنياهو موقفه هذا، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، إلى "العناصر السلبية التي تتضمنها المبادرة"، وفقا لتصريحاته.

وقال إن هذه "العناصر السلبية" تتمثل بانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها عام 1967، ومنها هضبة الجولان وقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال جلسة لحزب "الليكود" الذي يترأسه: "يتعين أن تقوم الدول العربية بإدخال تعديلات على مبادرة السلام العربية وفقا لما تطلبه إسرائيل".

لكن نتنياهو رأى أن ايجابية المبادرة تكمن في "استعداد الدول العربية للتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، وتطبيع العلاقات معها".

وتطالب مبادرة السلام العربية، التي أقرها العرب في القمة العربية في بيروت عام 2002، بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين استنادا إلى قرار الأمم المتحدة 194.