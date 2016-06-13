والد مهاجم أورلاندو: الله يحاسب المثليين وليس عبيده

أعرب صديق متين، والد الشاب من أصل أفغاني عمر متين الذي ارتكب مجزرة أورلاندو في فيديو وضعه على صفحته بفيسبوك عن "حزنه الشديد" لما حصل، معتبرا أن "الله هو من يحاسب المثليين وليس عبيده".

وقال في الفيديو الذي يظهر فيه مرتديا بزة داكنة وربطة عنق سوداء وحمراء: "يعود إلى الله وليس لعبيده محاسبة المثليين على أعمالهم. أنا حزين جدا لما حصل. أدعو الله القدير كي يرشد الشبان إلى طريق الإسلام الحقيقي".

وتكلم صديق متين بلغة الداري، وهي إحدى اللغتين الرسميتين في أفغانستان، وجلس أمام علم أفغاني.

وتابع في الفيديو الذي وجهه "إلى شعب أفغانستان الطيب وجميع مواطنيه" واستغرق ثلاث دقائق: "أنا حزين جدا لهذا الحادث، وقلت ذلك للأميركيين".

وأضاف: "أعلن هنا مقتل ابني وهو خبر حزين. وأتساءل لماذا قام بهذا العمل في شهر رمضان الفضيل".

وتابع: "كان ابني عمر متين شخصا جيدا جدا. كان متزوجا وأبا لطفل ويحترم عائلته. لم أدرك أبدا أنه يخفي هذا القدر من الكراهية في قلبه".

وشرح أن ابنه كان "يعمل في شركة أمنية أعطته سلاحا. لم أفهم شيئا، كيف توجه إلى هذا النادي للمثليين وقتل 49 شخصا هناك".

وكان عمر متين البالغ 29 عاما أطلق النار فجر الأحد داخل ناد للمثليين في أورلاندو في فلوريدا، موقعا 49 قتيلا، وليست له سوابق قضائية.

وكان والده أعلن في فبراير 2015 خلال برنامج تلفزيوني ترشحه للرئاسة الأفغانية بعد نهاية الانتخابات.