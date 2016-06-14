أردوغان وجه رسالة لبوتين في مناسبة العيد الوطني الروسي

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مناسبة العيد الوطني الروسي، في بادرة تصالحية من أنقرة، فيما تشهد العلاقات بين البلدين فتورا منذ سبعة أشهر، كما علم لدى الرئاسة التركية الثلاثاء.

وقال مسؤول في الرئاسة "نؤكد أن الرئيس وجه رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مناسبة يوم روسيا" المصادف في 12 حزيران/يونيو. وتدهورت العلاقات بين أنقرة وموسكو إلى حد كبير في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعدما أسقطت طائرات "أف 16" تركية مقاتلة روسية على الحدود السورية.

وفرضت روسيا منذ ذلك الحين موجة عقوبات اقتصادية ضد أنقرة ودعت السياح إلى عدم التوجه إلى هذا البلد.

وكان أردوغان حاول بعد الحادث لقاء بوتين على هامش قمة المناخ في باريس في كانون الاول/ديسمبر لكن الرئيس الروسي رفض ذلك.

وبحسب وسائل الاعلام التركية فإن رئيس الوزراء بن علي يلديريم وجه ايضا رسالة الى نظيره الروسي ديمتري مدفيديف.

وفي نهاية الاسبوع الماضي، وجه اردوغان رسالة الى الكرملين يعبر فيها عن امله في اصلاح العلاقات بين انقرة وموسكو سريعا.

وقال اردوغان كما نقلت عنه صحيفة "حرييت" الاحد "إن صداقتنا مع بوتين اتاحت نقل علاقاتنا الثنائية الى نقطة متقدمة جدا" قبل حادث الطائرة.