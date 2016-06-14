أورلاندو.. صورت آخر "سناب شات" بحياتها وقتلت

قبل أن تحل الكارثة بلحظات، كانت أماندا أليفار ترقص في ملهى بالس في أورلاندو وتصور بهاتفها على "سناب شات"، وبعدها بدأ إرهابي بإطلاق النار وقتل 49 شخصاً وجرح 53.

برين أليفار، وهو شقيق أماندا، كتب على حسابه على فيسبوك "كانت تصور على سناب شات. هذه آخر اللحظات التي نراها فيها"، معلقاً على الفيديو الذي بدت فيه الفتاة تصور المقطع، وفق ما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأميركية.

وأعلنت الشرطة الأميركية أن إطلاق نار وقع في وقت مبكر الأحد، في ملهى ليلي للمثليين بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا، وإصابة 53 آخرين، بعد أن احتجز شاب مدجج بالسلاح رهائن.

وارتكب المجزرة أميركي من أصول أفغانية عمر متين، ويبلغ من العمر 29 عاما.