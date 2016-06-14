إسرائيل تمنع العربي من لقاء عباس

قالت مصادر سياسية فلسطينية إن زيارة أمين عام جامعة الدول العربية إلى رام الله ألغيت بعد أن رفضت إسرائيل دخوله إلى فلسطين "لاتخاذه مواقف ضدها".

وحسب المصدر، فإن العربي كان من أشد معارضي تولي إسرائيل رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، وإنه دعا أعضاء الدول الأوروبية التي أيدت الترشيح إلى مكتبه في جامعة الدول، وسلمهم رسائل احتجاج شديدة اللهجة، وهو أمر دفع إسرائيل إلى رفض دخوله.

وكان من المقرر أن يصل العربي إلى فلسطين، الثلاثاء، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في زيارة تبين أنها وداعية تسبق تسليم العربي رئاسة الجامعة لوزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط.