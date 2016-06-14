الدالاي لاما: النظر إلى المسلمين كإرهابيين خطأ

وصف الزعيم الروحي للبوذيين في التبت، الدالاي لاما، مذبحة أورلاندو بفلوريدا التي وقعت في ملهى ليلي للمثليين وقتل فيها 49 شخصا، بأنها "فاجعة خطيرة للغاية"، لكنه قال إن من الخطأ أن نرى جميع المسلمين كإرهابيين محتملين.

وبسؤاله في مقابلة مع رويترز بشأن تأكيد دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة، على دعوته فرض حظر على دخول المسلمين للبلاد بعد واقعة إطلاق النار، قال الدالاي لاما إن رجل الأعمال الملياردير من حقه أن يعبر عن رأيه.

لكنه أضاف أنه لو أتيحت له الفرصة فسوف يسأل ترامب "ما هو سببك؟ أعطني مزيداً من التفاصيل".

وقال الدالاي لاما إن في كل طائفة دينية بما في ذلك البوذية هناك بعض الأشرار".

وأضاف "لكن لا يمكنك التعميم. قد ينفذ بعض المسلمين أنشطة إرهابية لكن من الأفضل ألا نقول (إرهابيون مسلمون) أعتقد أن هذا خطأ".

وقتل 49 شخصاً في الهجوم الذي وقع في الملهى الليلي صباح الأحد. وكان المسلح أعلن مبايعته لتنظيم داعش. وكان ذلك أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ الولايات المتحدة.