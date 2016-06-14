الفلبين: "أبوسياف" أعدمت الرهينة الكندي

أكدت الفلبين، الثلاثاء، إعدام رجل كندي كانت تحتجزه جماعة أبو سياف المتشددة في جزيرة نائية منذ أن اختطفته مع ثلاثة آخرين في سبتمبر 2015.

وقال الرئيس الفلبيني في بيان "ندين بشدة جريمة القتل الوحشية للمواطن الكندي السيد روبرت هول بعدما احتجزته جماعة أبوسياف في سولو".

وكان رئيس وزراء كندا جاستن ترودو رجح الاثنين مقتل رهينة كندي بأيدي الجماعة المتطرفة.

وقال ترودو "أشعر بحزن عميق لأن لدي سبباً للاعتقاد بأن المواطن الكندي روبرت هول المحتجز رهينة في الفلبين منذ 21 سبتمبر 2015 قتل بأيدي خاطفيه" من جماعة أبو سياف التي هددت بقتله إن لم تنل فدية 300 مليون بيسوس (6,5 مليون دولار أميركي) قبل الاثنين.

وهال (58 عاما) ثاني كندي تقتله جماعة أبو سياف بعد قطع رأس جون ريدسدل البالغ 60 عاما في 25 أبريل، بعد عدم تسلمها فدية مماثلة من 200 مليون بيسوس.

وخطف الكنديان هول وريدسدل مع النرويجي كيارتان سيكنغستاد وصديقة هال الفلبينية ماريتس فلور على متن يخت في مرسى فندق قرب دافاو في منداناو جنوب الفلبين.

ولاحقاً ظهر روبرت هول وكيارتان سيكنغستاد في 16 مايو في شريط فيديو بملابس برتقالية وسط غابة يحيط بهما مسلحون ملثمون.

ويبقى مصير المخطوفين الآخرين مجهولاً، فيما أعلن وزير خارجية النرويج أن بلاده تواصل العمل على الإفراج عنهما مندداً بقتل هال.

وظهرت جماعة أبو سياف في التسعينات، وتلقت تمويلا من زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.