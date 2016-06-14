جهة إيرانية وراء اختراق وكالة الأنباء الأردنية

قالت مصادر أردنية مطلعة لـ"العربية" إن مصدر اختراق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في دولة إيران، والتحقيق جارٍ لطلبه من الإنتربول.

من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن الأخبار التي نسبت إليها وتم تداولها في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل جاءت بعد أن حدث خلل فني في موقع الوكالة، مساء الأحد 12 لعدة دقائق، وأن أنظمة الحماية في الوكالة والجهاز الفني تنبه للأمر، وتم إطفاء نظام البث وتعطيل الموقع الإلكتروني والانتقال إلى الموقع البديل.

كما تبين فيما بعد أن العطل الذي وقع، كان محاولة لاختراق نظام البث في الوكالة وموقعها الإلكتروني.

وأضافت الوكالة "فوجئنا ببعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تنشر خبراً مزيفاً نسب إلينا، مفاده: أنها بثت خبرا يتعلق بسمو ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية، وأنها قامت بحذفه في وقت لاحق، وهذا عار من الصحة جملة وتفصيلا".

وأكدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، التزامها الكامل بسياسة الدولة الأردنية وثوابتها الوطنية والقومية، ورسالتها المهنية والمعايير الأخلاقية.

وتتولى الإدارة الفنية في (بترا) بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة التحقق من محاولات اختراق نظام الوكالة.