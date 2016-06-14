قرار أوروبي بحق بريطانيا في الحد من المساعدات للمهاجرين

اتخذ القضاء الأوروبي، الثلاثاء، قراراً يصب لصالح بريطانيا في إحدى أكثر القضايا حساسية في الحملة قبل الاستفتاء على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بإقراره بحقها في الحد من بعض المساعدات الاجتماعية للمهاجرين.

وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان إن "المملكة المتحدة يمكنها أن تشترط على المستفيدين من المساعدات العائلية وخفض الضريبة المرتبط بالأطفال، الحصول على تصريح للإقامة على أراضيها".

وأشارت إلى أن "هذا الشرط يعتبر تمييزاً غير مباشر، لكنه مبرر بضرورة حماية مالية الدول العضو التي تستقبل المهاجرين".

وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت من محكمة لوكسمبورغ في 2014 إدانة لندن بسبب فرضها شروطاً على مواطني الاتحاد المقيمين في المملكة المتحدة، قبل دفع تعويضات عائلية ومنح مساعدات للأطفال.

ووفق النظام الحالي، تتأكد السلطات أولاً من أن الشخص يقيم فعلاً بشكل قانوني في البلاد قبل منحه حق الحصول على هذه التعويضات. ورأت المفوضية أن هذا الإجراء "تمييزي"، معتبرة أنه يكفي الإقامة بشكل عادي للاستفادة من الامتيازات.

كما تشكل المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الأوروبيين الذين يستقرون في المملكة المتحدة أحد المواضيع الرئيسية في حملة الاستفتاء الذي سيجرى في 23 حزيران/يونيو حول عضوية بريطانيا في الاتحاد.