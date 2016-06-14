لعروسي صوّر 12 دقيقة من جريمته في باريس

كشف مسؤولان فرنسيان أن منفذ الهجوم قام بتصوير عمليته ونشرها على موقع فيسبوك. وأعلن المدعي العام الفرنسي أن المنفذ صور وبث ما مجمله 12 دقيقة مصورة حول العملية، مهدداً فيه بتحويل كأس أوروبا لكرة القدم إلى مقبرة.

وقال لعروسي في الفيديو: "صباح الخير سكان الأرض مباشرة مع... أريد أن أقاسمكم مزاجي العكر لهذا المساء"، قبل أن تقفل السلطات الفرنسية حساباته على مواقع التواصل إثر تنفيذه عملية طعن شرطي وصديقته في باريس.

واستخدم لعروسي تطبيق LIVE من موقع التواصل الاجتماعي لنقل عملية الطعن مباشرة. وعلى صفحته على فيسبوك، حيث كان يسمي نفسه محمد علي، أعلن نجاح عملية قتل الشرطي ودعا - من قال - أصدقاءه في الشام إلى الاتصال به، معلناً ولاءه للبغدادي.

من جهتها، نشرت الصحف ووسائل الإعلام الفرنسية 3 فيديوهات للعروسي كان التقطها لنفسه قبل تنفيذه عملية الطعن وعرضها على تطبيقي فيسبوك وسناب شات قبل تنفيذه عملية الطعن.

كما استخدم لعروسي اسم "د. فود" للتعريف عن نفسه وكان يبدأ حديثه دائماً بالتحية لـ"سكان الأرض". إلا أن هذه الفيديوهات لم تظهر أي ميل متطرف لعروسي أو نيته تنفيذ عملية الطعن. وأعرب في أحدها عن امتعاضه ممن سماهم أناساً مزعجين لأنهم لا يلقون التحية عندما نلقاهم. أما في الفيديو الثاني فيدعو أصدقاءهم لإضافته ويشير إلى أن "د. فود" بات لديه أصدقاء كثر على سناب تشات.