مختل عقليا يطعن امرأة في فرنسا

أعلنت النيابة العامة في مدينة رين الفرنسية (غرباً) أن امرأة في الـ19 من العمر تلقت بعد ظهر الثلاثاء ثلاث طعنات بسكين من شخص يعاني من مشاكل نفسية عميقة.

وأعلن النائب العام في مدينة رين نيكولا جاكيه لوكالة فرانس برس أن الجاني يبلغ من العمر 32 عاما، وقد اعتقل ونقل على الفور بعد معاينته من قبل طبيب إلى مستشفى للأمراض العقلية.

وأكد جاكيه أن الجاني "سبق ودخل مرارا إلى مستشفى الأمراض العقلية". وأضاف أن الرجل قدم نفسه على أنه مسلم أمام شاهد كان حاضرا أثناء الحادث وقام الجاني بتسليمه السكين الذي استخدمه في الهجوم.

وقال الجاني للمحققين إنه يتابع علاجا لمعاناته من الفصام، وإنه كان من المفترض أن يتلقى الثلاثاء جرعة من الدواء الخاص بهذا الداء.

وقال النائب العام إن الشابة تلقت طعنتين في يدها وطعنة في بطنها، إلا "أن حياتها ليست في خطر".