3 قتلى في اشتباك على الحدود الأفغانية الباكستانية

قتل ثلاثة أشخاص إثر اشتباك بين القوات الأفغانية والباكستانية مع تصعيد للتوتر أدى إلى إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي، وفق ما أفاد مسؤولون الثلاثاء.

واندلع الاشتباك عند معبر طورخم ليل الأحد واستمر بشكل متقطع على مدى يومين بعد أن اعترضت القوات الأفغانية على بناء بوابة في الجانب الباكستاني.

واستدعت كابول وإسلام آباد دبلوماسييهما لرفع شكوى رسمية لدى الطرف الآخر.

وقتل شرطيان أفغانيان وأصيب تسعة بجروح في الاشتباك، وفق محمد أيوب حسين الخيل مسؤول المعبر في شرق أفغانستان.

وقال "استمر إطلاق النار حتى السابعة صباحا (الثلاثاء) والمعبر الآن مغلق إلى أن يزول التوتر".

وقتل شرطي باكستاني وأصيب 18 بجروح معظمهم مدنيون وفق مسؤولين أمنيين في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان.

وبرر الجيش الباكستاني في بيان الاثنين بناء البوابة عند طورخم باستخدام "إرهابيين" للمعبر المزدحم وبأنها "ضرورية لرصد التحركات غير المرغوب فيها وغير القانونية".

وطورخم من المعابر الحدودية الرئيسية بين البلدين وتعبره مئات الشاحنات وآلاف الأشخاص يوميا عبر ممر خيبر.

أغلقت الحدود الشهر الماضي للأسباب نفسها ثم اعيد فتحها بعد التوصل إلى تفاهم بين البلدين.