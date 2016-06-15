أميركا.. التحقيقات تكشف أن سجل عمر متين مليء بالتهديدات

كشفت التحقيقات أن الشكاوى من عمر متين منفذ الهجوم الإرهابي على الملهى الليلي في أورلاندو لم تكن وليدة الأيام الماضية فقط، إذا إن من زاملوه وعاشروه في السابق وصفوه بأنه غير "سوي" ويعاني من اضطرابات.

فعمر متين المواطن الأميركي من أصول أفغانية يبلغ من العمر تسعة وعشرين عاماً لأبوين من المهاجرين الأفغان، ذكر محققو الـFBI نزعته إلى التشدد التي تعود بشكل ذاتي دون تلقي تعليمات مباشرة من جماعات في الخارج مثل تنظيم داعش.

وكان متين يستعمل التهديدات حتى مع زملائه في فترة عمله بـشركة الأمن )جي4إس( إذ قال بعض زملائه إنهم اشتكوا مراراً من سلوكه.. أحد هؤلاء الزملاء قال إن متين وجه له رسائل تتضمن تهديدات بالقتل بعد مشكلة بينهما.

ولم تسلم منه سيتورا يوسفي زوجة متين السابقة هي أيضاً، فبعد أربعة أشهر كئيبة تسيدها العنف هربت من المنزل.. ليتزوج القاتل من نور سلمان التي تعتقد السلطات الأميركية أنها كانت على دراية بخطته للهجوم وقد تواجه لهذا اتهامات جنائية.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن نور سلمان حاولت إقناع زوجها بعدم تنفيذ الهجوم غير أنها اعترفت بإيصالها له بالسيارة إلى الملهى الليلي لتفقد الموقع ..

وطالت حادثة أورلاندو الانتخابات الأميركية.. إذ أظهر استطلاع للرأي أجري بعد المذبحة تراجع تقدم هيلاري كلينتون على دونالد ترامب في السباق الرئاسي.